Москва, 5 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. К настоящему моменту на российском рынке жилья наступило затишье, и оживления в ближайшем будущем ждать не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

AlexanderStein Ипотека

«Сейчас участники рынка выжидают. Покупатели надеются на продолжение падения рыночных цен, — сказала она. — А продавцы ждут дальнейшего снижения ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья. В целом на рынке жилья затишье, и в ближайшее время не стоит ожидать какого-либо оживления. Покупка недвижимости сегодня не является хорошей инвестицией. Стоимость актива слишком велика; высокий процент ипотеки, коммунальные платежи и снижение арендных ставок растягивает окупаемость актива более чем на 15 лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль объяснила, как сжимается российский рынок жилой недвижимости.