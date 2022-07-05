Москва, 5 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Российский рынок ипотеки так и не вернулся к устойчивому росту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала данные бюро «Эквифакс» о том, что в июне 2022 года в РФ объем выданных кредитов на жилье вырос на 58,5% относительно мая.

Ипотека

«Текущий скачок выданных кредитов на жилье не означает переход рынка ипотечного кредитования на устойчивый тренд роста, — сказала Скрыль. — Увеличение количества сделок носит локальный характер и касается узкого круга заемщиков, которые подпадают под условия выдачи ипотеки с господдержкой. На 1 июля средневзвешенная ставка на новостройки и вторичное жильё держится на уровне 10,8% годовых против 6,63% ставки с господдержкой. Ситуация на рынке жилья все ещё показывает существенное сокращение количества сделок по сравнению с предыдущим годом. Такого сжатия не было даже в пандемический 2020 год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировали очередной рост акций застройщиков.