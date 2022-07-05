Москва, , 19:00 — REGNUM Известный рэпер Jeembo (Давид Джангирян) представит новый альбом под названием M. I. A. на площадке «Плюс Дача» в московском Парке Горького. Об этом написал портал «Афиша» 5 июля.

Jeembo Цитата из интервью для портала Fast Food Music

Как сообщил источник, презентация пластинки пройдёт в уникальном формате «премьеры в тишине»: каждый из зрителей получит индивидуальные наушники, в которых будут синхронно проигрывать новые песни музыканта. Помимо этого, прослушивание треков будет сопровождаться постановкой, в которой также поучаствует сам Jeembo. Проведение мероприятия намечено на 8 июля 2022 года.

Напомним, официальный релиз альбома M. I. A. запланирован на 15 июля 2022 года. Пластинка станет первым полноформатным проектом Jeembo с 2020 года.

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