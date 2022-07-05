Архангельск, 5 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Архангельске 8 и 9 июля состоится второй форум, посвященный традиционному деревянному судостроению «Матица» и Вторая Поморская карбасная регата, сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета.

Arhcity.ru Архангельск

На форум приедут ученые, плотники, реконструкторы и музейщики со всего Северо-Запада России, интересы и деятельность которых связана традициями русского деревянного судостроения. Флот регаты — четыре «сельдяных» карбаса, построенных на верфи по чертежам Соломбальской судоверфи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области начали готовить к реставрации Новодвинскую крепость.