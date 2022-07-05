Москва, , 18:00 — REGNUM Летом 2022 года стоимость компьютеров в России будет держаться на уже достигнутом уровне либо даже немного упадет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала информацию о том, чем цены на компьютеры в России вернулись к тому уровню, на котором они были в начале 2022 года.

За компьютером Unsplash

«Если не появятся какие-то внешние факторы, то стоимость техники в течение летнего периода, скорее всего, будет держаться на существующем уровне либо даже несколько снизится. Причина — насыщение рынка, — сказала Лебединская. — Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на снижение цен, всплеска спроса нет. Техника перестала быть тем товаром, который можно закупить впрок на длительный период. Год, максимум два, и мы начинаем рассматривать возможность новой покупки. На данный момент спрос полностью удовлетворён, а в некоторых случаях даже избыточно».

По ее словам, всплеска спроса можно ожидать ближе к сентябрю 2022 года в связи с началом нового учебного года у студентов и школьников, возвращению к работе после отпуска офисных служащих.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что во второй половине 2022 года цены на компьютеры снова пойдут вверх. Согласно другим прогнозам, в РФ рост цен на компьютерную технику будет дифференцирован по маркам и сегментам.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям РФ предсказали плавный рост цен на компьютерную технику