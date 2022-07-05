Москва, 5 июля, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий академические права образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории инновационного центра «Сколково», передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума

Вузы смогут самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, а также требования к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

Они также смогут присуждать собственные ученые степени, не относящиеся к государственной системе научной аттестации, обладатели которых будут приравниваться по объему прав к обладателям ученых степеней, присужденных в рамках государственной системы научной аттестации.

Вузы смогут создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, определять и изменять составы этих советов, устанавливать полномочия этих советов, определять перечни научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты.

«Мне непонятно, зачем мы делаем в образовательном пространстве дыру, и что собираются в эту дыру протаскивать», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы от СРЗП Анатолий Вассерман.