Красноармейский район, Саратовская область, , 18:08 — REGNUM В саратовском водоеме утонул подросток. Тело погибшего обнаружили на дне в 30 метрах от берега, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Пруд Марина Захарова © ИА REGNUM

Трагедия произошла днем 5 июля. Трое подростков пришли на пруд в селе Первомайское Красноармейского района. Во время купания 15-летний мальчик начал тонуть. Его кинулись спасать два других подростка, но вытащить товарища им не удалось. Мальчик утонул.

Организована доследственная проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным на 1 июля в Саратовской области официально был открыт 41 пляж.

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