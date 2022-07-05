Воронеж, , 17:54 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Коминтерновского района Воронежа в связи с коммунальной аварией, оставившей без воды часть жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«Вводим режим ЧС на территории Коминтерновского района. Определены 20 локаций для подвоза технической и бутилированный питьевой воды на территории района. На каждой точке будет организовано дежурство сотрудников управы. Начало работы пунктов раздачи воды — с 19 часов», — сообщил первый вице-мэр Сергей Петрин.

Он добавил, что детские сады в зоне аварии работать 6 июля не будут, но будут созданы дежурные группы.

«По медучреждениям — мною направлен запрос в профильный департамент по потребности воды. В случае необходимости подвоз будет организован в полном объеме», — сказал Сергей Петрин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коминтерновском районе Воронежа произошло два порыва на водоводе диаметром 1000 мм. Без воды остались жители значительной части района.

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