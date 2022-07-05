Воронеж, 5 июля 2022, 17:54 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Коминтерновского района Воронежа в связи с коммунальной аварией, оставившей без воды часть жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Он добавил, что детские сады в зоне аварии работать 6 июля не будут, но будут созданы дежурные группы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коминтерновском районе Воронежа произошло два порыва на водоводе диаметром 1000 мм. Без воды остались жители значительной части района.
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