Москва, , 17:55 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает с 5 млн рублей до 7 млн рублей максимальный размер микрозайма, который может быть выдан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди») рассказал, что субъекты МСП идут не в банки, а микрофинансовые организации из-за жестких требований к потенциальным заемщикам в части залога.

«Эта системная проблема, которую уполномоченный по защите прав предпринимателей в своих ежегодных докладах указывает еще с 2016 года. Эта проблема до сих пор не решена. Учитывая, что предпринимательская деятельность по умолчанию сопряжена с высокими рисками, банки продолжают отказывать малому бизнесу в выдаче кредитов, так как сомневаются в его надежности», — отметил депутат.

По его словам, в такой ситуации одним из доступных способов восполнить дефицит оборотных средств и привлечь заемное финансирование остаются микрозаймы несмотря на то, что процентные ставки по ним выше, чем по кредитам.

«Принятие законопроекта не приведет к снижению спроса в банковском секторе, поскольку на банковские продукты и микрозаймы претендуют разные категории заемщиков», — добавил Демин.