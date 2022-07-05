София, , 17:54 — REGNUM Хлеб и хлебобулочные изделия в Болгарии за последнюю неделю подешевели в среднем на 20%. Об этом 5 июля сообщает БНР.

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Согласно данным министерства экономики Болгарии, снижение цен связано с решением Народного собрания (парламента) об установлении нулевого НДС на муку.

По словам технического руководителя ведомства Корнелии Ниновой, болгарскому потребителю следует ожидать дальнейшего снижения цен на хлеб. «Сейчас для нас это является задачей номер один», — сказала она.

Напомним, в 2021 году и первой половине 2022 года хлеб в Болгарии дорожал ежемесячно. Это спровоцировало в ряде регионов страны так называемые «хлебные бунты», так как большое число местных жителей не располагало средствами для ежедневного потребления свежего основного продукта.