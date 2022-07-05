Рига, , 17:54 — REGNUM Правительство Латвии будет делать вид, что не видит подъема кривой заболеваемости коронавирусом 9 вплоть до октября 2022 года, то есть до выборов в парламент. Об этом в эфире местного телеканала TV24 заявил присяжный адвокат Артур Звейсалниекс.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нового кризиса, вызванного COVID-19, и карантина ровно до выборов не будет. 1 апреля 2022 года очередная волна COVID-19 так же «успешно завершилась» благодаря именно решению правительства», — напомнил известный ковид-оппозиционер Латвии.

Звейсалниекс выражает надежду на здравый смысл министров: «Если они будут говорить серьезно и без шуток, то я очень надеюсь, что хаос с бессмысленными ограничениями, которые по субъективным причинам разозлили общественность, больше не повторится».

Он считает, что кабинет министров постарается сохранить свободный режим на фоне роста ковид-больных, чтобы допустить как можно большее число избирателей на избирательные участки, в том числе и самых активных среди них — пенсионеров: «Впреддверии выборов для пенсионеров также не будет ограничений вплоть до первой субботы октября».

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июня 2022 года в Латвии наблюдается увеличение числа заражений коронавирусом. На начало июля кумулятивный показатель COVID-19 составляет 267,3 на 100 000 населения.

За три дня был проведен 4 861 лабораторный тест на COVID-19, из них 19% оказались положительными.