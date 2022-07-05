Вашингтон, 5 июля, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена с 5 июля начинает программу по привлечению 250 тысяч учителей и репетиторов, чтобы помочь детям, отставшим в учебе во время пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Реализацией программы займётся корпорация AmeriCorps совместно с министерством образования и другими организациями, которые постараются привлечь взрослых специалистов к работе с детьми в течение ближайших трех лет.

В результате пандемии коронавируса в США на два-четыре месяца от школьной программы отстали многие учащиеся. Особенно это касается чтения и математики, сообщили в Белом доме.

Напомним, ранее одна из родителей учащихся государственной школы в американском городе Чикаго высказалась против онлайн-обучения детей, назвав его «ночным кошмаром». Комментируя проведённый школьным профсоюзом опрос о возвращении на удалёнку на фоне роста заболеваемости COVID-19, мать одного из учащихся Нольберто Касас рассказала, что её сыну пришлось нелегко, когда школа вынудила детей проводить половину дня за компьютером.

По её словам, ребёнок не справлялся с виртуальными занятиями, но после возвращения к очному обучению вновь стал преуспевать в классе.