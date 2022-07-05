Москва, 5 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Россия не признает решений ПА ОБСЕ, так как сессия проходит без участия российской делегации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом завил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Пётр Толстой

«Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», — заявил Толстой в ходе пресс-конференции в Москве.

По его убеждению, решения ПА ОБСЕ, принятые в отсутствие российской делегации, будут признаны нелегитимными.

Ранее Великобритания отказала в выдаче виз членам российской делегации на заседания ПА ОБСЕ. Руководитель делегации Толстой уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции.