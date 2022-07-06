Нарьян-Мар, , 09:28 — REGNUM Фестиваль неигрового кино «Арктика» пройдёт в период с 28 октября по 11 ноября в Москве. Свои работы представят любительские студии, крупные компании и телеканалы. Мероприятие состоится в рамках Международного форума «Дни Арктики в Москве». Об этом сообщает пресс-служба Ненецкого автономного округа.

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Кинофестиваль пройдёт с целью привлечения внимания к историческим и культурным особенностям, людям и природным условиям Арктики.

Мероприятие состоится в гибридном формате: показы будут проходить в Центре документального кино и на онлайн платформе.

Отметим, что «Арктика» — первый фестиваль арктической тематики в сфере неигрового кино, который проводится с 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 24 по 28 ноября 2022 года в Коми пройдут первые молодежные Арктические Дельфийские игры. Местами проведения мероприятий были выбраны города Сыктывкар и Воркута.