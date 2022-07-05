Рига, 5 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Суд Видземского предместья города Риги утвердил приговорил местного русскоязычного жителя к условному тюремному заключению за опубликованный в Интернете комментарий, в котором он пожелал успехов России в специальной военной операции на Украине.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука рассказала, что условное, а не реальное заключение стало возможным после признания обвиняемым своей вины. Обвиняемый заключил с прокурором соглашение, а именно, о лишении свободы на три месяца и один день с испытательным сроком на шесть месяцев.

Комментарий был написан пожилым жителем Латвии под одной из статей местного информационного портала, рассказывающей о событиях на Украине. Дело до передачи в прокуратуру расследовала Служба государственной безопасности Латвии.

С момента начала СВО на Украине спецслужбы Латвии возбудили уже 19 уголовных процессов, связанных с «пророссийскими» и «антиукраинскими» комментариями и публикациями в местном Интернете.