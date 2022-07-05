Нижний Новгород, , 17:45 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода изымет земельных участков и расположенных на них зданий близ площади Сенной из-за продления линии метрополитена. Об этом сообщили в муниципалитете столицы Приволжья.

Нижний Новгород

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Для муниципальных нужд в собственность города перейдут три жилых дома, а также здания магазина «Пятёрочка» и кафе на улицах Большой Печерской и Сеченова.

В нижегородской администрации отмечают, что перед изъятием недвижимость оценят специалисты, а затем владельцам зданий и земельных участков будут предложены денежные компенсации.

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