Тюмень, , 17:44 — REGNUM В тюменском городе Ишиме врачи областной больницы № 4 оказывают помощь восьмимесячному малышу, которого бросила на улице неизвестная женщина. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

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Врачей скорой помощи в Ишиме поздно вечером 4 июля вызвал очевидец происшествия. Он сообщил, что на его глазах женщина оставила ребёнка на улице и скрылась в неизвестном направлении.

Восьмимесячный малыш госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую внутричерепную травму.

«После обследования данные диагнозы, к счастью, не подтвердились. Состояние ребёнка врачи оценивают, как удовлетворительное», — сообщает медслужба медучреждения.

В данный момент малыш находится в больнице. На вечер 5 июля родственники ребёнка так и не объявились.