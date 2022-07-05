Тюмень, 5 июля 2022, 17:44 — REGNUM В тюменском городе Ишиме врачи областной больницы № 4 оказывают помощь восьмимесячному малышу, которого бросила на улице неизвестная женщина. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Врачей скорой помощи в Ишиме поздно вечером 4 июля вызвал очевидец происшествия. Он сообщил, что на его глазах женщина оставила ребёнка на улице и скрылась в неизвестном направлении.
Восьмимесячный малыш госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую внутричерепную травму.
«После обследования данные диагнозы, к счастью, не подтвердились. Состояние ребёнка врачи оценивают, как удовлетворительное», — сообщает медслужба медучреждения.
В данный момент малыш находится в больнице. На вечер 5 июля родственники ребёнка так и не объявились.