Москва, 5 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В последние недели обороты контроль-кассовой техники вернулись к февральским значениям 2022 года. Об этом 5 июля заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Kremlin.ru Максим Решетников

«На потребительском рынке ситуация улучшилась. На последние недели июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям. Даже чуть-чуть превысили их», — заявил Решетников.

Однако, говорить о стабилизации ситуации пока рано, отметил он.

«В реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники отстают, в июньский рост шёл в основном за счёт фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе и транспорте. Начались отпуска и летний отдых», — подчеркнул министр.