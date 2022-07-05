Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Районы Ленинградской области помогут восстановить посёлки в агломерации города Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В качестве помощи районы направят материалы, технику, также задействуют административно-управленческие ресурсы. Специалисты помогут разработать целевые программы роста социально-экономической привлекательности территорий.

Если смотреть на распределение степени ответственности районов, то сам город Енакиево закреплён за самым крупным Всеволожским районом Ленобласти. Этот же район также возьмёт шефство над селами Авиловка и Шапошниково. В среднем каждый район берёт по пять-шесть населённых пунктов агломерации Енакиево.

Напомним, что Ленинградская область уже направила в Енакиево различные виды помощи. Жители города получали гуманитарную помощь, также в ДНР прибыли медики и дорожники из Ленобласти.

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