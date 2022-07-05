Москва, , 17:44 — REGNUM Процедуру взаимодействия с международными спортивными федерациями необходимо изменить, прекратив практику удовлетворения их растущих требований, отметил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков («Единая Россия»).

Российский спорт Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава польского Минспорта Камиль Бортничук заявил о требовании министров 33 стран приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.

«Ответной мерой должна стать процедура аккредитации, такая же, как для зарубежных СМИ. Если они хотят иметь в России аффилированную национальную федерацию, то должны направлять запрос в Минспорта России с обязательством безапелляционного исполнения законодательства Российской Федерации», — написал депутат в своем телеграм-канале.

В случае нарушения, генпрокуратура прекратит афилляцию и этот вид спорта продолжает развиваться автономно, добавил Терюшков. Для этого парламентарий предлагает обязать международные федерации открывать залоговый депозит, за счет средств которого будут компенсироваться моральные издержки спортсменам сборных команд России.

«Такой подход во взаимодействии станет адекватным ответом на хамство так называемого международного спорта, отношения с котором могут быть в настоящее время только контрактные», — заключил он.

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