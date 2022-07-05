Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Известный режиссёр Вуди Аллен рассказал о картине, которая может стать последней в его карьере. Об этом 5 июля сообщило издание Forbes.

Вуди Аллен Colin Swan

Как признался постановщик, будущая лента будет представлять собой «своего рода ядовитый романтический триллер на французском языке», схожий с его же фильмом «Матч поинт». Аллен также добавил, что актёрский состав картины будет состоять только из французских артистов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Вуди Аллен в скором времени планирует завершить карьеру в кино. По словам режиссёра, он больше не испытывает тех же эмоций после выхода его картин в кинотеатрах.

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