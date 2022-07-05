Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Президент США Джо Байден в июле займется подготовкой к поездке на Ближний Восток, в ходе которой ему предстоит восстановить отношения с влиятельным наследным принцем Саудовской Аравии, передаёт 5 июля Reuters.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Ранее в ходе своей предвыборной кампании Байден обещал сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем» из-за убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Издание отмечает, что желание Вашингтона восстановить отношения с Саудовской Аравией оценивается экспертами, как победа реальной политики над моральными соображениями, когда Вашингтону важно добиться снижения нефтяных цен в рамках санкционной войны против России.

Байден пока не определился, будет ли он проводить личные переговоры с наследным принцем, который, согласно заключению американской разведки, стоит за убийством журналиста Washington Post.

Напомним, ранее Джо Байден посетил саммит НАТО в Мадриде, в ходе которого объявил о новых обязательствах по укреплению военного потенциала Североатлантического альянса.

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