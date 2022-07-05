Москва, 5 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о сокращении возможности для проведения митингов и собраний, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Расширяется перечень мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, к которым относятся, в частности, здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и (или) водоотведения, сетей газоснабжения.

Также митинги и акции нельзя будет проводить у зданий и на территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней. Митинговать запрещается возле зданий и на территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, на детских и спортивных площадках.

Законами регионов могут определяться иные места, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций ограничивается по времени возможного проведения указанных публичных мероприятий.

«Поправка направлена на обеспечение безопасности», — пояснил депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

Норма вносится в законопроект, меняющий 16 федеральных законов в связи с изменением законодательства об иноагентах.

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