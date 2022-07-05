Бухарест, , 17:29 — REGNUM По меньшей мере шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате крупного ДТП в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По предварительным данным, инцидент произошел днем 5 июля в коммуне Моисей, рейсовый автобус на большой скорости врезался в жилой дом. Транспортному средству и зданию причинен значительный ущерб.

По оценкам медиков, полученные пассажирами автобуса травмы не представляют угрозы для их жизни.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Водитель автобуса задержан.