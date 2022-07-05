Среднеахтубинский район, Волгоградская область, , 17:30 — REGNUM Тело 39-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди обнаружено 5 июля на территории одного из частных домовладений в Краснослободске Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемого в преступлении удалось задержать по горячим следам. В ходе изучения его личности установлено, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс экспертиз.