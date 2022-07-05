Россошь, Воронежская область, , 17:27 — REGNUM Баннер в поддержку решения президента о проведении специальной военной операции и в поддержку российских военных разместили на фасаде одного из многоквартирных домов Россоши Воронежской области. Об этом сообщил 5 июля в телеграм-канале глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков.

Баннер на доме в Россоши Телеграм-канал Юрия Мишанкова

Баннер появился на стене одного из жилых домов по улице Пролетарской — силами инициативной группы жителей.

«Хочется поблагодарить россошанцев за их неравнодушие, стремление помочь и принять участие в судьбе своей страны!» — написал в соцсетях Мишанков.

Специальная военная операция по защите Донбасса проводится российскими Вооружёнными силами по решению президента РФ с 24 февраля 2022 года.