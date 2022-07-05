Россошь, Воронежская область, 5 июля 2022, 17:27 — REGNUM Баннер в поддержку решения президента о проведении специальной военной операции и в поддержку российских военных разместили на фасаде одного из многоквартирных домов Россоши Воронежской области. Об этом сообщил 5 июля в телеграм-канале глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков.
Баннер появился на стене одного из жилых домов по улице Пролетарской — силами инициативной группы жителей.
Специальная военная операция по защите Донбасса проводится российскими Вооружёнными силами по решению президента РФ с 24 февраля 2022 года.