Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Скандинавская авиакомпания SAS обратилась в США за защитой от банкротства, пытаясь сократить долг на фоне забастовки пилотов, которая углубила финансовый кризис в корпорации. Об этом 5 июля сообщает Reuters.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне стало известно, что авиакомпания не смогла договориться о зарплате с протестующими пилотами, что привело к забастовке, еще сильнее усугубившей туристический хаос в Европе.

Как заявил генеральный директор SAS Анко ван дер Верфф, заявление о защите от банкротства в США было подано, чтобы выиграть время для реструктуризации компании.

«SAS стремится достичь соглашения с ключевыми заинтересованными сторонами, реструктурировать долговые обязательства компании, реконфигурировать парк самолетов и выйти из кризиса со значительным вливанием капитала», — заявил ван дер Верфф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 900 пилотов в Швеции, Норвегии и Дании объявили забастовку, от которой ежедневно страдают 30 000 пассажиров.

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