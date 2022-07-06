Москва, 6 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Международная морская организация (ИМО) разработала новые меры безопасности для судов, осуществляющих навигацию в полярных водах. Требования затронут в том числе и рыбацкий флот. Об этом сообщает информационное агентство Korabel.ru.

(сс) boatguy Рыболовные судна

Изменения коснутся навигационного оборудования, мер по защите от обледенения, а также планирования рейсов. Поправки были приняты к главе XIV Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) и Полярному кодексу.

«Подкомитет успешно завершил начатую в 2018 году работу по созданию комплекта требований по безопасности судов, на которые не распространяется Конвенция СОЛАС, эксплуатирующихся в арктических водах и районе Антарктики. Речь идет о грузовых судах валовой вместимостью от 300 до 500, рыболовных судах длиной 24 м и более и некоммерческих прогулочных яхтах валовой вместимостью 300 и более», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса РФ.

Поправки в документы внесли по итогам девятой сессия Подкомитета ИМО по мореплаванию, связи, поиску и спасению, который проходил в период с 21 по 30 июня в дистанционном формате. Российская делегация приняла участие в разработке изменений.

Отметим, что поправки вступят в силу 1 января 2026 года после того, как их примет Комитет по безопасности на море. Но для действующих судов требования будут применяться с 1 января 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики представил предложения по содействию предприятиям судостроения за счёт госпрограмм и иных механизмов.

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