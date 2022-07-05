Бухарест, 5 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Сразу в 14 регионах Румынии объявлен повышенный «оранжевый» код опасности из-за ожидаемых штормов, ливней и гроз. Об этом 5 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По прогнозу синоптиков, в ближайшее время стихия может обрушиться на запад и северо-запад страны. В горных регионах не исключено схождение селей. Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии призвал местных жителей воздержаться от поездок в потенциально опасные районы.

Напомним, 2022 год в Румынии уже стал рекордным по числу стихийных бедствий. В результате ураганных ветров и гроз в стране погибли десятки человек. Соответствующий ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов.