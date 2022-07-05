Москва, , 17:21 — REGNUM Министерство экономического развития России оценило работу особых экономических зон в 2021 году. В рейтинге участвовало семь ОЭЗ технико-внедренческого типа, функционирующих на территории России. Среди них стопроцентную эффективность показали ОЭЗ «Иннополис», «Дубна», «Исток» и «Технополис Москва».

Оценка эффективности проводилась по 25 показателям, среди которых объем инвестиций резидентов и выручки от продажи товаров/услуг, количество созданных рабочих мест, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, работа органов управления ОЭЗ.

На территории российских ОЭЗ зарегистрировано 513 резидентов. В 2021 году резидентами ОЭЗ «Иннополис» было создано 1150 рабочих мест, резидентами ОЭЗ в Москве — 1350, на счету ОЭЗ «Санкт-Петербург» — 921 рабочее место. В общем в 2021 году резидентами российских ОЭЗ было создано 27 195 рабочих места.

Объем инвестиций, осуществленных резидентами в 2021 году составил 75,3 млрд рублей. Сумма инвестиций резидентов ОЭЗ «Иннополис» составила 16,3 млрд рублей, ОЭЗ «Технополис Москва» — 28,5 млрд рублей, ОЭЗ «Санкт-Петербург» — 11,3 млрд рублей.

Объем выручки от продажи товаров и оказания услуг особых экономических зон в 2021 году составил 204,1 млрд рублей. Сумма выручки ОЭЗ «Иннополис» составила 20,5 млрд рублей, «Технополис Москва» — 35,3 млрд рублей, ОЭЗ «Исток» в Московской области — 24,8 млрд рублей, «Дубна» — 26,6 млрд рублей.

«Такая высокая оценка сразу по нескольким критериям эффективности — результат работы большой команды ОЭЗ «Иннополис». В 2022 году мы ставим не менее амбициозные задачи. В текущих реалиях российской IT-отрасли важно становиться более технологически независимой и суверенной. В Иннополисе, например, уже сегодня есть более 50 решений, которые способны заменить продукты ушедших из России зарубежных корпораций. Мы ожидаем, что таких решений будет становиться еще больше. Компании не боятся запускать свои проекты, а корпоративные фонды активно рассматривают их на предмет инвестирования: с начала этого года в Экспертных советах приняли участие 40 стартапов. Появление новых прорывных решений является важным стимулом к развитию и дальнейшему технологическому росту особой экономической зоны», — отметил Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис».

ОЭЗ «Иннополис» третий год подряд признается одной из лучших российских особых экономических зон технико-внедренческого типа. Сегодня там работают 323 компании (резиденты, партнеры и стартапы), 100 из них привлечены в 2021 году.

Особая экономическая зона не только активно привлекает резидентов, но и развивает инфраструктуру: здесь возводятся два новых технопарка для ИТ-компаний, запущены в работу инвестиционные проекты по строительству двух индустриальных площадок и готовых производственных помещений для реализации высокотехнологичных проектов в сфере робототехники, электроники, крупноузловой сборки, беспилотных аппаратов, новых материалов. Их общая площадь составит 20 тысяч кв. метров. Запуск технопарков планируется в I квартале 2023 года.

Также планируется расширение территории особой экономической зоны на 1,38 га за счет участка, расположенного в Казани. Предложение было одобрено на заседании межведомственной группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в Доме Правительства России.