Москва, 5 июля 2022, 17:21 — REGNUM Министерство экономического развития России оценило работу особых экономических зон в 2021 году. В рейтинге участвовало семь ОЭЗ технико-внедренческого типа, функционирующих на территории России. Среди них стопроцентную эффективность показали ОЭЗ «Иннополис», «Дубна», «Исток» и «Технополис Москва».
Оценка эффективности проводилась по 25 показателям, среди которых объем инвестиций резидентов и выручки от продажи товаров/услуг, количество созданных рабочих мест, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, работа органов управления ОЭЗ.
На территории российских ОЭЗ зарегистрировано 513 резидентов. В 2021 году резидентами ОЭЗ «Иннополис» было создано 1150 рабочих мест, резидентами ОЭЗ в Москве — 1350, на счету ОЭЗ «Санкт-Петербург» — 921 рабочее место. В общем в 2021 году резидентами российских ОЭЗ было создано 27 195 рабочих места.
Объем инвестиций, осуществленных резидентами в 2021 году составил 75,3 млрд рублей. Сумма инвестиций резидентов ОЭЗ «Иннополис» составила 16,3 млрд рублей, ОЭЗ «Технополис Москва» — 28,5 млрд рублей, ОЭЗ «Санкт-Петербург» — 11,3 млрд рублей.
Объем выручки от продажи товаров и оказания услуг особых экономических зон в 2021 году составил 204,1 млрд рублей. Сумма выручки ОЭЗ «Иннополис» составила 20,5 млрд рублей, «Технополис Москва» — 35,3 млрд рублей, ОЭЗ «Исток» в Московской области — 24,8 млрд рублей, «Дубна» — 26,6 млрд рублей.
ОЭЗ «Иннополис» третий год подряд признается одной из лучших российских особых экономических зон технико-внедренческого типа. Сегодня там работают 323 компании (резиденты, партнеры и стартапы), 100 из них привлечены в 2021 году.
Особая экономическая зона не только активно привлекает резидентов, но и развивает инфраструктуру: здесь возводятся два новых технопарка для ИТ-компаний, запущены в работу инвестиционные проекты по строительству двух индустриальных площадок и готовых производственных помещений для реализации высокотехнологичных проектов в сфере робототехники, электроники, крупноузловой сборки, беспилотных аппаратов, новых материалов. Их общая площадь составит 20 тысяч кв. метров. Запуск технопарков планируется в I квартале 2023 года.
Также планируется расширение территории особой экономической зоны на 1,38 га за счет участка, расположенного в Казани. Предложение было одобрено на заседании межведомственной группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в Доме Правительства России.