Глушковский район, 5 июля 2022, 17:19 — REGNUM В Глушковском районе Курской области около 17:00 5 июля ремонтные бригады завершали работы по восстановлению электроснабжения в поселке Тёткино и селе Попово-Лежачи, пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Из пяти поврежденных воздушных линий электропередачи восстановлено три, заработали 27 трансформаторных подстанций. Почти 180 жителей уже получают электроэнергию. Подключены насосы, в дома начала поступать вода.