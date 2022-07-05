Глушковский район, Курская область, 5 июля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области около 17:00 5 июля ремонтные бригады завершали работы по восстановлению электроснабжения в поселке Тёткино и селе Попово-Лежачи, пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Разрушения после обстрела села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области

Из пяти поврежденных воздушных линий электропередачи восстановлено три, заработали 27 трансформаторных подстанций. Почти 180 жителей уже получают электроэнергию. Подключены насосы, в дома начала поступать вода.

«Без света пока остаются 89 человек. Осталось подключить 2 воздушные линии электропередачи. Полностью возобновить подачу электроэнергии планируют в течение часа», — прокомментировал Старовойт.