Великий Новгород, , 17:19 — REGNUM Новгородские разработчики создали первый российский коленный модуль «Актив2» c микропроцессорным управлением для протеза бедра. Он помогает человеку комфортно и безопасно ходить естественной походкой. Об этом 5 июля рассказал на своей странице в соцсети губернатор Новгородской области Андрей Никитин, посетивший филиал АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» в Великом Новгороде.

Коленный модуль novreg.ru

«С помощью дистанционного управления можно настроить «умный» протез и активировать дополнительные режимы работы. Один из пользователей протеза, участвующих в испытании изделия, говорит, что не чувствует существенной разницы между модулем «Актив 2» и зарубежным аналогом», — поделился губернатор впечатлениями от разработки.

После завершения всех необходимых испытаний, прошедших в 2020–2021 годах, 27 апреля 2022 года изделие представили в федеральном Бюро медико-социальной экспертизы. Предприятие уже запустило модуль в пробное производство. Цена одного комплекта коленного модуля «Актив2» на 2022 год составляет 1 млн 410 тыс. рублей.

Ежегодно в России устанавливается около 500 коленных модулей. В дальнейшей перспективе — разработка всех комплектующих для производства отечественного модульного протеза бедра, отметили в пресс-службе областного правительства.

«Если мы сегодня не будем заниматься такими вещами, тестировать, у нас никогда ничего своего не появится. Очень интересная история. Мы будем вам помогать», — подчеркнул Андрей Никитин.