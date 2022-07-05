Нижний Новгород, 5 июля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Государственный долг Нижегородской области достиг 102,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Долг

В ведомстве отмечают, что за последний месяц он увеличился на 38,2 млн рублей, которые областное правительство получило в виде очередного инфраструктурного бюджетного кредита.

Эти деньги планируют потратить на создание террасного парка в Почаинском овраге.

Также стало известно о том, что 54,5% госдолга Нижегородской области приходится на кредиты из федерального бюджета, 45,4% — на государственные ценные бумаги, а оставшиеся 0,1% — на государственные гарантии.