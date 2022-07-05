Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга приняли участие в акциях в поддержку ДНР и ЛНР. О том, как прошли мероприятия солидарности с Донбассом, 5 июля сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Волонтёрская Рота | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» Автопробег в поддержку ЛНР в Санкт-Петербурге. Цитата из видео https://vk.com/spbvolrota?w=wall-105271467_3084

Так, организатором одной из акций стало региональное отделение движения «Молодая гвардия» в Санкт-Петербурге. Вместе с участниками объединения петербуржцы записали на видео обращение к жителям Мариуполя, города-побратима Петербурга.

Участники акции скандировали разные лозунги, среди которых «Своих не бросаем!», «Мариуполь, мы с тобой!» и «Россия и Донбасс — вместе!». Молодогвардейцы заявляют, что готовы помочь Донбассу не только морально.

Кроме этого в Северной столице состоялся автопробег в поддержу ЛНР. Организаторами акции стало движение «Волонтёрские роты» совместно с «Молодой гвардией». Таким автопробегом петербуржцы отметили полное освобождение территории ЛНР.

«Все мы очень рады новостям, что Луганская Народная Республика освобождена. Мы долго этого ждали и делали всё возможное, чтобы наши братья обрели мирную и счастливую жизнь», — заявил руководитель центрального штаба «Молодой Гвардии» Александр Амелин.

Участники вооружились флагами России и ЛНР. Патриотично настроенные граждане проехали по центральным улицам Петербурга.

Напомним, что о полном освобождении ЛНР 4 июля президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.