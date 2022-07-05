Бишкек, , 17:17 — REGNUM Правительство Киргизии обсудит законопроект о введении запрета на вывоз иностранной валюты за пределы страны. Об этом заявила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева на брифинге сегодня, 5 июля.

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По ее словам, за последнее время сумма имеющихся в коммерческих банках республики наличных долларов США сократилась на 7% — 10%.

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Карабаева отмечает, что произошло это не только по причине массового вывоза гражданами иностранной валюты за пределы республики, но также из-за снижения объёма поступления наличной американской валюты из России и Казахстана.

«Недостатка критического в наличных долларах нет. Может, банки не могут удовлетворить спрос, но он подогревается еще и притоком безналичных долларов», — подытожила представитель финансового регулятора.

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