Орел, , 17:16 — REGNUM В Орловской области директор Глазуновского сельскохозяйственного техникума предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направила в суд прокуратура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова 5 июля.

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Согласно материалам дела, техникум получил в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» грант из средств федерального бюджета в форме субсидии на обновление материально-технической базы.

По версии следствия, сообщили в СУ СКР по Орловской области, обвиняемая в марте 2020 года не воспользовалась правом по проведению конкурентных закупок в соответствии с действующим законодательством и неправомерно заключила девять договоров на поставку сельскохозяйственной техники и оборудования с единственным поставщиком. Подрядчику был незаконно перечислен стопроцентный аванс на общую сумму свыше двух миллионов рублей. При этом поставщик обязательства не выполнил, в результате учебному заведению был причинен материальный ущерб.

Уголовное дело по существу рассмотрит Глазуновский районный суд Орловской области.