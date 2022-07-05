Бухарест, 5 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Министерство финансов Румынии обнародовало проект изменений в Налоговый кодекс страны, предусматривающие резкое повышение сборов на дивиденды, а также изменение минимального порога доходов. Об этом 5 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Предполагается, что с 1 августа текущего года налог на прибыль будет увеличен с действующих 5% до 8%, а дополнительные выплаты в казну предприятия мелкого и среднего бизнеса должны будут осуществлять не с 1 миллиона евро, а с 500 тысяч евро. Кроме того, румынское правительство планирует ужесточить налоговое бремя для местных крупных фирм.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении привлечь дополнительные средства в бюджет страны за счет кардинальной реформы системы налогообложения.