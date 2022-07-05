Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В Екатеринбурге сегодня, 5 июля, на международной промышленная выставке «Иннопром-2022» было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между министерством экономического развития и промышленности республики Коми, НКО «Региональный фонд развития промышленности Коми» и Машиностроительным кластером Татарии, сообщает пресс-служба правительства Коми.

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По словам и. о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Ольги Турышевой, документ предполагает установление долгосрочных партнерских отношений и осуществлении совместной деятельности.

«Наша совместная работа станет еще одним шагом для развития регионов. Сотрудничество даст нам возможность обмениваться опытом и знакомиться с успешными проектами коллег из другого региона», — сообщила руководитель министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в выставке «Иннопром-2022» принимают около 30 стран.