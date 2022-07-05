Бишкек, , 17:09 — REGNUM В последние месяцы в Киргизии наблюдается большой приток безналичных долларов США, возникший из-за сложной геополитической ситуации в мире. Об этом заявила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева на брифинге сегодня, 5 июля.

Доллары Pixabay.com

«Поэтому наблюдается избыток безналичных долларов на внутреннем валютном рынке республики», — подчеркивает она.

По словам представителя финансового регулятора, с января по апрель текущего года в республику через системы денежных переводов поступили $773 млн из России.

Карабаева отметила, что для стабилизации ситуации с курсом американской валюты Нацбанк Киргизии вынужден был в марте продать наличные доллары на сумму $66,6 млн, а также выкупить безналичные доллары в объёме $190 млн за всё время с начала 2022 года.

Читайте также: «Спекулянты вывозят доллары мешками в Россию» — глава Нацбанка Киргизии