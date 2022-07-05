Москва, 5 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Валерия Калачёва, бывшая супруга певца Пьера Нарцисса, подаст в суд на ММА-промоушен «Наше дело». Об этом 5 июля пишет телеграм-канал Mash.

(сс) Michail Popov Пьер Нарцисс

Экс-супруга Нарцисса утверждает, что проект «Наше дело» эксплуатирует её мёртвого мужа. По словам Калачёвой, проект «пиарится» на певце, выкладывая в соцсети ролик с его участием.

Калачёва отмечает, что команда шоу хотела допустить Пьера Нарцисса к бою, предварительно не обследовав его. В опубликованном ролике, по её словам, видно, что у певца уже начались проблемы со здоровьем — на кадрах он с «отёкшим» лицом. К тому же представители проекта «Наше дело» не спрашивали разрешения у семьи артиста на публикацию видео.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках шоу «Наше дело» Пьер Нарцисс должен был встретиться на ринге с юмористом Николаем Лукинским. Однако этого не произошло из-за скоропостижной кончины артиста — он умер 22 июня 2022 года от остановки сердца во время операции.