Воронеж, 5 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате крупного ДТП на месте проведения дорожных работ в Воронежской области 5 июля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 162 километре автодороги «Курск — Воронеж» в Нижнедевицком районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и столкнулся с манипулятором, проводившим дорожные работы.

«Затем грузовой автомобиль врезался в самосвал КамАЗ и погрузчик КАЗ, после чего съехал придорожный кювет», — уточнили в полиции.

По предварительным данным, в результате аварии ранены пять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.