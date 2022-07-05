п. Тёткино,
5 июля 2022, 17:05 — REGNUM Жители приграничного села Тёткино в Курской недовольны темпами восстановления домов после обстрелов и качеством ремонта. Об этом 5 июля сообщил губернатор Роман Старовойт.
Последствия обстрелов в приграничном селе Тёткино Курской области
Телеграм-канал Романа Старовойта
5 июля в поселке Тёткино обстрелом был поврежден один дом: выбиты стекла, частично разрушена кладка стен.
«Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен. Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам ВСУ», — прокомментировал губернатор.
Желающим переехать из приграничных сёл в Курской области администрация предоставляет временное жилье.