Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 5 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Жители приграничного села Тёткино в Курской недовольны темпами восстановления домов после обстрелов и качеством ремонта. Об этом 5 июля сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрелов в приграничном селе Тёткино Курской области

5 июля в поселке Тёткино обстрелом был поврежден один дом: выбиты стекла, частично разрушена кладка стен.

«Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен. Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам ВСУ», — прокомментировал губернатор.

Желающим переехать из приграничных сёл в Курской области администрация предоставляет временное жилье.