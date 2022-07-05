Москва, 5 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спортуДмитрий Свищев (ЛДПР) рекомендовал Минспорту и Минстрою совместно с регионами проработать механизм обязательного согласования строительства или реконструкции спортивной инфраструктуры с общероссийскими спортивными федерациями, передает корреспондентИА REGNUM5 июля.

Алексей Банников ИА REGNUM Стадион

Накануне в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению федеральных бюджетов на очередной финансовый год. Свищев рассказал, что спортивные объекты зачастую строятся без согласования со спортивными федерациями. Это приводит к тому, что в дальнейшем они не подходят для проведения соревнований и тренировок.

«Считаю, что вопрос непосредственного экспертного участия общероссийских спортивных федераций в процессе проектирования и строительства объектов спорта крайне важен. На этапе определения регионов, проектирования и строительства мы должны понимать, кому нужен этот объект, кто и для чего будет его использовать, смогут ли Федерации организовывать и проводить там соревнования», — пояснил глава комитета.

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