Москва, 5 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании в России государственной информационной системы в области генетической информации «Национальная база генетической информации», передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатива исключает из сферы действия федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» генодиагностику и генную терапию (генотерапию), поскольку эти виды деятельности должны относиться к сфере регулирования законодательства об охране здоровья граждан. Таким образом, передача генетической информации о человеке в информационную систему законопроектом не предусматривается.

Законопроект в целом направлен на установление основополагающих принципов совершенствования государственного регулирования учета имеющейся и получаемой в результате молекулярно-генетического анализа живых систем и их частей генетической информации, а также ее хранения и использования при осуществлении генно-инженерной деятельности.

Прописываются полномочия правительства РФ по установлению порядка создания соответствующей информационной системы, ее развитию и эксплуатации, включая правила оборота генетической информации, как внутри информационной системы, так и с лицами, создавшими генетическую информацию либо получившими на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к генетической информации, определяемой по каким-либо признакам, а также получателями информации, содержащейся в информационной системе.