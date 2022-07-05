Платон Беседин, 5 июля 2022, 17:43 — REGNUM 5 июля 2022 года исполнилось 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова. Пожалуй, самые масштабные мероприятия по данному случаю проходят в моём родном городе-герое Севастополе. Да, родился Павел Степанович в сельце Городок Смоленской губернии, но жизнь его, как принято говорить в таких случаях, была навсегда связана с белокаменным городом у Чёрного моря. Здесь Нахимов снискал заслуженную славу. И здесь же он погиб. В физическом смысле погиб, потому что человек живёт столько, сколько живёт память о нём.

Павел Степанович Нахимов. Русский флотоводец, адмирал
Павел Степанович Нахимов. Русский флотоводец, адмирал

Нет смысла, пожалуй, перечислять все заслуги, победы и достижения Павла Степановича, коих было великое множество. За меня это сделают другие. Важно понять и озвучить другое: какое место Нахимов занимает в современном мироустройстве и мировосприятии? О чём Павел Степанович говорит с нами нынешними? И в данном контексте я настаиваю на том, что Нахимов — это в первую очередь не о прошлом, а о настоящем. Учитывая же события, развернувшиеся 24 февраля 2022 года, его дело, его заветы живее всех живых.

Нахимовым пронизано и связано всё крымское пространство. Уже топонимически имя Павла Степановича пропитывает Севастополь и Крым. Главная площадь города-героя названа в честь Нахимова. Великолепный памятник ему украшает это знаковое пространство. Знаковое хотя бы потому, что именно здесь, 23 февраля 2014 года, жители Севастополя сделали свой цивилизационный выбор, заявив, что хотят быть в России и с Россией. Это было движение не от, а к, что понимать крайне важно. И за данным выбором наблюдал Павел Степанович Нахимов.

Площадь Нахимова в Севастополе
Площадь Нахимова в Севастополе
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В его честь назван один из городских районов Севастополя. И на Центральный холм города-героя, этот Русский Акрополь, поднимаешься по Синопской лестнице, построенной и названной так в честь победы эскадры Черноморского флота под командованием вице-адмирала Нахимова над турецкой эскадрой в Синопской бухте. Тогда, к слову, имя Павла Степановича прозвучало на всю Россию. Нахимова невозможно убрать из Севастополя — и слава Богу! Да и в Судаке, Белогорске, Джанкое, других населённых пунктах Крыма есть улицы, названные в честь великого флотоводца.

Почему это важно? Имя Нахимова скрепляет Крымский полуостров и не даёт забыть, какую роль он играл, играет и будет играть в русской истории. Но это не только свидетельство величия, напоминание, но и своего рода путеводная звезда, оберег от чумы беспамятства, когда осыпается то, что, наоборот, должно жить вечно. Сколько мы уже видели таких примеров? И какие беды они, как разбитый обоз, тащили за собой.

Сегодня особенно важно вспомнить, как Павел Степанович относился к своим сослуживцам, подчинённым, к людям в целом. В сражениях он берёг и вдохновлял их. Нахимова называли и ангелом-хранителем, и отцом-благодетелем, и матросским батькой — называли свои же матросы и офицеры. А он отвечал им так: «Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию; мы сдружились давно, я горжусь вами с детства». Честные слова честного человека. Историк Тарле писал, что Павел Степанович забыл влюбиться, забыл жениться, но семьёй, домом стала для него команда, флот, к которым он действительно относился с отеческой заботой.

Он не просто вёл за собой — он был частью той массы, что устремилась к одной цели, её пылающим ядром. Им Нахимов отдал всего себя, без остатка. Его личный подвиг становился вдохновляющим примером для остальных. И это было не лихое гусарство, а поистине христианское самопожертвование и смирение. Собственно, Павел Степанович всегда оставался глубоко верующим человеком, носил на теле фамильный крест-мощевик. И он же боготворил русскую культуру, настороженно относясь к увлечению всем иностранным. В этом не было никакой позы — просто Нахимов оставался глубоко русским человеком.

Согласитесь, тут так и хочется вспомнить хрестоматийное: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…» И действительно, люди, потому что не одним Нахимовым, хоть он и был уникален, мы должны гордиться — существовала тогда столь поразительная и спасительная вещь, как преемственность. Нахимов учился у Лазарева, а после наставлял остальных.

Конечно, и дряни хватало. Ведь тот же Казарский, командир легендарного брига «Меркурий», выстоявшего и победившего в битве с двумя турецкими линкорами, был отравлен, когда расследовал коррупционные дела. Но равняться, так или иначе, мы должны не по худшим, а по лучшим и по ним судить об идеалах, суть которых, на мой взгляд, заключена в строчках из письма Николая Ивановича Пирогова, ещё одного легендарного героя Крымской войны.

Илья Репин. Портрет Николая Пирогова. 1881
Илья Репин. Портрет Николая Пирогова. 1881

Их он написал своей жене из осаждённого Севастополя: «Мы живём на земле не для себя только; вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем…» И далее: «Тому, у кого не остыло ещё сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на всё, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом…»

Этим принципом руководствовался и Павел Степанович Нахимов. С его волей, талантом и прежде всего самопожертвованием. Слово «подвиг» непереводимо с русского ни на один язык мира, меж тем Павел Степанович Нахимов стал его фактическим, материализовавшимся воплощением. И подвиг в его случае стал каждодневным деянием. Согласитесь, сегодня Нахимова как-то особенно не хватает.