5 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 17:43 — REGNUM 5 июля 2022 года исполнилось 220 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова. Пожалуй, самые масштабные мероприятия по данному случаю проходят в моём родном городе-герое Севастополе. Да, родился Павел Степанович в сельце Городок Смоленской губернии, но жизнь его, как принято говорить в таких случаях, была навсегда связана с белокаменным городом у Чёрного моря. Здесь Нахимов снискал заслуженную славу. И здесь же он погиб. В физическом смысле погиб, потому что человек живёт столько, сколько живёт память о нём.

Павел Степанович Нахимов. Русский флотоводец, адмирал

Нет смысла, пожалуй, перечислять все заслуги, победы и достижения Павла Степановича, коих было великое множество. За меня это сделают другие. Важно понять и озвучить другое: какое место Нахимов занимает в современном мироустройстве и мировосприятии? О чём Павел Степанович говорит с нами нынешними? И в данном контексте я настаиваю на том, что Нахимов — это в первую очередь не о прошлом, а о настоящем. Учитывая же события, развернувшиеся 24 февраля 2022 года, его дело, его заветы живее всех живых.

Нахимовым пронизано и связано всё крымское пространство. Уже топонимически имя Павла Степановича пропитывает Севастополь и Крым. Главная площадь города-героя названа в честь Нахимова. Великолепный памятник ему украшает это знаковое пространство. Знаковое хотя бы потому, что именно здесь, 23 февраля 2014 года, жители Севастополя сделали свой цивилизационный выбор, заявив, что хотят быть в России и с Россией. Это было движение не от, а к, что понимать крайне важно. И за данным выбором наблюдал Павел Степанович Нахимов.

Площадь Нахимова в Севастополе Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В его честь назван один из городских районов Севастополя. И на Центральный холм города-героя, этот Русский Акрополь, поднимаешься по Синопской лестнице, построенной и названной так в честь победы эскадры Черноморского флота под командованием вице-адмирала Нахимова над турецкой эскадрой в Синопской бухте. Тогда, к слову, имя Павла Степановича прозвучало на всю Россию. Нахимова невозможно убрать из Севастополя — и слава Богу! Да и в Судаке, Белогорске, Джанкое, других населённых пунктах Крыма есть улицы, названные в честь великого флотоводца.

Почему это важно? Имя Нахимова скрепляет Крымский полуостров и не даёт забыть, какую роль он играл, играет и будет играть в русской истории. Но это не только свидетельство величия, напоминание, но и своего рода путеводная звезда, оберег от чумы беспамятства, когда осыпается то, что, наоборот, должно жить вечно. Сколько мы уже видели таких примеров? И какие беды они, как разбитый обоз, тащили за собой.

Сегодня особенно важно вспомнить, как Павел Степанович относился к своим сослуживцам, подчинённым, к людям в целом. В сражениях он берёг и вдохновлял их. Нахимова называли и ангелом-хранителем, и отцом-благодетелем, и матросским батькой — называли свои же матросы и офицеры. А он отвечал им так: «Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию; мы сдружились давно, я горжусь вами с детства». Честные слова честного человека. Историк Тарле писал, что Павел Степанович забыл влюбиться, забыл жениться, но семьёй, домом стала для него команда, флот, к которым он действительно относился с отеческой заботой.

Он не просто вёл за собой — он был частью той массы, что устремилась к одной цели, её пылающим ядром. Им Нахимов отдал всего себя, без остатка. Его личный подвиг становился вдохновляющим примером для остальных. И это было не лихое гусарство, а поистине христианское самопожертвование и смирение. Собственно, Павел Степанович всегда оставался глубоко верующим человеком, носил на теле фамильный крест-мощевик. И он же боготворил русскую культуру, настороженно относясь к увлечению всем иностранным. В этом не было никакой позы — просто Нахимов оставался глубоко русским человеком.

Согласитесь, тут так и хочется вспомнить хрестоматийное: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…» И действительно, люди, потому что не одним Нахимовым, хоть он и был уникален, мы должны гордиться — существовала тогда столь поразительная и спасительная вещь, как преемственность. Нахимов учился у Лазарева, а после наставлял остальных.

Конечно, и дряни хватало. Ведь тот же Казарский, командир легендарного брига «Меркурий», выстоявшего и победившего в битве с двумя турецкими линкорами, был отравлен, когда расследовал коррупционные дела. Но равняться, так или иначе, мы должны не по худшим, а по лучшим и по ним судить об идеалах, суть которых, на мой взгляд, заключена в строчках из письма Николая Ивановича Пирогова, ещё одного легендарного героя Крымской войны.

Илья Репин. Портрет Николая Пирогова. 1881

Их он написал своей жене из осаждённого Севастополя: «Мы живём на земле не для себя только; вспомни, что пред нами разыгрывается великая драма, которой следствия отзовутся, может быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным зрителем…» И далее: «Тому, у кого не остыло ещё сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на всё, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом…»

Этим принципом руководствовался и Павел Степанович Нахимов. С его волей, талантом и прежде всего самопожертвованием. Слово «подвиг» непереводимо с русского ни на один язык мира, меж тем Павел Степанович Нахимов стал его фактическим, материализовавшимся воплощением. И подвиг в его случае стал каждодневным деянием. Согласитесь, сегодня Нахимова как-то особенно не хватает.