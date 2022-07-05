Москва, , 17:00 — REGNUM Причины резкого падения рубля не поменялись, это в первую очередь конец налогового периода и ожидание решений правительства по достижению так называемого «сбалансированного курса». Об этом 5 июля ИА REGNUM заявил финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин, комментируя ситуацию с быстро слабеющим рублём.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ранее сбалансированным курсом некоторые чиновники называли 65-75 рублей за доллар. Однако на текущий день не ясно, как конкретно это будет достигнуто. Минфин предлагал выйти на эту отметку с помощью возврата биржевого правила, но запустить его в полном объёме вряд ли получится без размораживания золото-валютных резервов», — отметил эксперт.

По его мнению, словесных интервенций достаточно, чтобы снижать стоимость рубля к доллару, поскольку курс ниже 55 рублей действительно выглядит слишком перекупленным.

«Другим важным событием может являться отказ «Газпрома» платить дивиденды. Разочаровавшись в решении правления «Газпрома», российские инвесторы стали уходить из большинства рублёвых акций и переходить в валюту, пользуясь её дешевизной. Я ожидаю появления сбалансированного курса на отметках 65-75 рублей к середине осени», — добавил аналитик.

Напомним, что 5 июля доллар на Московской бирже подорожал более чем на 5 рублей, а евро на 4 рубля.