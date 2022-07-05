Москва, , 17:00 — REGNUM Принятые правительством решения по поддержанию устойчивости экономики оправдали себя. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«За прошедший месяц многие принятые комиссией решения по повышению устойчивости экономики были реализованы. Всего в план первоочередных действий включено более 300 мер. Две трети из них начали работать на благо экономики, бизнеса или, соответственно, жителей нашей страны. Ряд мер мы настраиваем, чтобы в ближайшее время их запустить», — заявил Мишустин.

«Первые результаты уже видны: несмотря на беспрецедентное внешнее давление, важные макроэкономические показатели по итогам пяти месяцев остались в плюсе», — указал он.

По его словам, это касается в первую очередь ВВП, объёма промышленного производства, продукции сельского хозяйства и грузооборота транспорта.