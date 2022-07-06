Москва, , 09:41 — REGNUM На ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс» успешно посадили вертолёт Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Платформа «Северный полюс» АО «Адмиралтейские верфи»

Тестирование вёртолётного комплекса является одним из важнейших этапов перед сдачей ЛСП заказчику — Росгидромету. В последующем судно станет частью научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

«В июле платформа встанет «под флаг» Росгидромета, а уже осенью из Мурманска запланирован выход первой экспедиции. Рассчитываем, что платформа пришвартуется к ледяному полю в районе севернее Новосибирских островов, и начнет свободный дрейф в высокоширотной Арктике. Сейчас мы прорабатываем вопрос приглашения к участию в ней учёных из дружественных стран», — сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Экспедиция «Северный полюс-41» отправится в плавание в Центральную Арктику в сентябре на борту ЛСП «Северный полюс».

«Аналогов такой платформе в мире нет. На платформе 16 научных лабораторий, в которых одновременно могут работать 30 учёных. Изучать Арктику в безопасном месте, а не на дрейфующих льдинах. Сходите в музей Арктики и Антарктики, посмотрите, в каких условиях работали полярники: дрейфовали и рисковали жизнями ради науки. В этом году наша страна главенствует в Арктическом совете. И такой подарок, в рамках председательства, всем учёным могла сделать только великая страна Россия!», — отметил глава Минприроды России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в ходе экспедиции «Северный полюс-41» изучат структуры радиоизлучений сверхнизких и очень низких частот в приполюсной части Арктики.